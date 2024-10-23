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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Fenerbahçe'de yetenekli sol bek Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı öngörülüyor. Sarı lacivertlilerin savunma hattına yapacağı yeni takviyenin ise LaLiga devi Atletico Madrid'den olacağı açıklandı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan sol bek için İspanyol ekibi ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 09:35
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yetenekli sol beki Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının 73. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebi ile oyuna devam edememişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Hollandalı oyuncunun sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bekte verilen alarm için Fenerbahçe, Atletico Madrid'den o yıldızı getirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Reinildo Mandava, 2022 yılının Ocak ayından bu yana LaLiga devinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Mozambikli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve Atletico Madrid'in oyuncuya yeni bir kontrat sunması beklenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Fenerbahçe'nin ise sol bek aciliyetinden dolayı sezon sonunu beklemeden İspanyol ekibinin kapısı çalması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı lacivertliler, Madrid ile kurdukları temaslarda bunu aktaracaklar.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!

Reinildo, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta 638 dakika süre aldı ve henüz gol / asist katkısı sunmadı.

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