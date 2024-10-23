TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek!
Fenerbahçe'de yetenekli sol bek Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı öngörülüyor. Sarı lacivertlilerin savunma hattına yapacağı yeni takviyenin ise LaLiga devi Atletico Madrid'den olacağı açıklandı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan sol bek için İspanyol ekibi ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Reinildo Mandava, 2022 yılının Ocak ayından bu yana LaLiga devinde forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Mozambikli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve Atletico Madrid'in oyuncuya yeni bir kontrat sunması beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin ise sol bek aciliyetinden dolayı sezon sonunu beklemeden İspanyol ekibinin kapısı çalması planlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı lacivertliler, Madrid ile kurdukları temaslarda bunu aktaracaklar.
Reinildo, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta 638 dakika süre aldı ve henüz gol / asist katkısı sunmadı.
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