Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!
Samsunspor deplasmanından 2-2 ile dönen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Oynanan kötü futbol ve alınan olumsuz sonuçların ardından oklar Jose Mourinho'ya çevrildi. Portekizli teknik adamın ise tartışılmaya başlanması flaş bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ancak bu ayrılığın hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacağı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Jose Mourinho'nun bu sezonki maaşı olan 10.5 milyon Euro yapılan anlaşma gereği peşin olarak verildi.
Eğer yönetim, 61 yaşındaki hoca ile yolları ayırırsa sözleşmede yazan maddeye önce öncelikle önümüzdeki maaş olan 10.5 milyon Euro ödenecek.
Ardından da 10.5 milyon Euro'luk tazminat maddesi devreye girecek.
ALI KOÇ 'DEVRE ARASI' DIYOR
Böylelikle olası bir Mourinho ayrılığının Fenerbahçe'ye faturası tam 21 milyon Euro (Yaklaşık 770 milyon lira) olacak.
Bu sezon için ödenen 10.5 milyon Euro da dikkate alındığında tablo çok daha fazla ağırlaşacak.
Ancak Takvim'in aldığı bilgilere göre Başkan Ali Koç'un gündeminde şu anda Mourinho'nun ayrılığı yok.
Koç'un en azından devre arasını görmek istediği belirtiliyor.
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