  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Samsunspor deplasmanından 2-2 ile dönen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Oynanan kötü futbol ve alınan olumsuz sonuçların ardından oklar Jose Mourinho'ya çevrildi. Portekizli teknik adamın ise tartışılmaya başlanması flaş bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Samsunspor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Jose Mourinho. Oynanan futbol ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşülmesi bardağı taşırdı.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Artık geleceği çok ciddi şekilde tartışılmaya başlanan Mourinho ile ilgili şok edici bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

AYRILIK HIÇ DE KOLAY DEĞIL

Samsunspor maçının ardından yönetimin tecrübeli teknik adam ile yolları ayırmayı düşünmeye başladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Ancak bu ayrılığın hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Alınan bilgilere göre Jose Mourinho'nun bu sezonki maaşı olan 10.5 milyon Euro yapılan anlaşma gereği peşin olarak verildi.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Eğer yönetim, 61 yaşındaki hoca ile yolları ayırırsa sözleşmede yazan maddeye önce öncelikle önümüzdeki maaş olan 10.5 milyon Euro ödenecek.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Ardından da 10.5 milyon Euro'luk tazminat maddesi devreye girecek.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

ALI KOÇ 'DEVRE ARASI' DIYOR

Böylelikle olası bir Mourinho ayrılığının Fenerbahçe'ye faturası tam 21 milyon Euro (Yaklaşık 770 milyon lira) olacak.

Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk Mourinho gerçeği!

Bu sezon için ödenen 10.5 milyon Euro da dikkate alındığında tablo çok daha fazla ağırlaşacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:50
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:37
R. Madrid'den enfes geri dönüş! R. Madrid'den enfes geri dönüş! 00:28
G.Saray'dan TFF'ye Yunus Akgün tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye Yunus Akgün tepkisi! 00:28
G.Saraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi! G.Saraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi! 00:27
F.Bahçe'nin yıldızlarının talipler artıyor! F.Bahçe'nin yıldızlarının talipler artıyor! 00:27
Daha Eski
Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! 00:27
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 00:27
Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da cehennem bekliyor Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da cehennem bekliyor 00:27
Flaş Mou itirafı: Bana 'Hainsin' dedi! Flaş Mou itirafı: Bana 'Hainsin' dedi! 00:27
Manu'da flaş karar! G.Saray maçından... Manu'da flaş karar! G.Saray maçından... 00:27
Okan Buruk: Forma şansı gelince... Okan Buruk: Forma şansı gelince... 00:27