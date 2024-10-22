Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de milli arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin FB TV YouTube kanalından yayınlanması bekleniyor.