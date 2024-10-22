FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun 6 hatası ortaya çıktı! Samsunspor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sezon başından bu yana oynattığı futbolla eleştirilen Portekizli çalıştırıcının, Karadeniz ekibiyle oynanan karşılaşmadaki 6 hatası ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler bu sonuça puanını 17'ye yükseltirken, Karadeniz ekibi puanını 19'a çıkardı.
Fenerbahçe bu sezon gol yediği 3 maçta da puan kaybederken Samsun karşılaşmasıyla beraber 2. kez skoru koruyamayıp beraberlikte kaldı.
Hürriyet'in haberine göre; Samsun'da Mourinho'nun 6 hatası öne çıktı.
1- 'Topu rakibe ver, skoru al' oyun anlayışı Fenerbahçe'ye uymuyor. Samsun'da da aynı taktik hayal kırıklığı yaşattı.
2- Son 20 dakika baskı kurmakup farkı 2'ye çıkarmak yerine zamana oynamak pahalıya patladı.
3- Mert Müldür, Osayi'nin yerini dolduramıyor.
4- Geçen sezon kariyer rekoru kıran, milli takımda gollere devam eden İrfan Can Kahveci'yi kulübeye mahkum etmek takıma zarar veriyor.
5- Bosna formasıyla Almanya, Macaristan'a karşı görev yapan Dzeko'ya 9 günde 3 maç ağır geldi. 38 yaşındaki oyuncunun yerine En-Nesyri'nin oynatılmaması hataydı.
6- Mourinho uyumun en büyük önem taşıdığı stoperde çok oynuyor. Stoper kararsızlığı Samsun'da da ortaya çıktı.
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