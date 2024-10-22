FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun 6 hatası ortaya çıktı! Samsunspor maçında...

Sarı-lacivertliler bu sonuça puanını 17'ye yükseltirken, Karadeniz ekibi puanını 19'a çıkardı.

Fenerbahçe bu sezon gol yediği 3 maçta da puan kaybederken Samsun karşılaşmasıyla beraber 2. kez skoru koruyamayıp beraberlikte kaldı.