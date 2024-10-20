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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Cristian Medina'nın transferindeki belirsizlik sebebiyle sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertliler eski yıldızını gündemine aldı. O ismin de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe transfer sezonu için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Sarı-Lacivertliler, Boca Juniors'un Arjantinli yıldızı Cristian Medina ile anlaştı ancak resmi olarak imza attıramadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Medina'da yaşanan belirsizlik nedeniyle sürpriz bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Kanarya, Leipzig'de oynayan eski öğrencisi Eljif Elmas ile temas kurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Alman medyasına göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım içindeki durumundan hiç memnun değil.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

ELJIF TEKLİFE SICAK BAKIYOR

8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Elmas, bu sezon sadece 7 dakika görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Alman ekibinde oldukça mutsuz olan Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

2017- 2018 sezonunda yalnızca 180 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan yetenekli isim, 2019-2020 sezonunda 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor

Napoli'deki performansıyla göz kamaştıran Eljif Elmas, 24 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu.

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