TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe eski yıldızına tekrar kavuşuyor! Teklife sıcak bakıyor
Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Cristian Medina'nın transferindeki belirsizlik sebebiyle sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertliler eski yıldızını gündemine aldı. O ismin de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Kanarya, Leipzig'de oynayan eski öğrencisi Eljif Elmas ile temas kurdu.
Alman medyasına göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım içindeki durumundan hiç memnun değil.
ELJIF TEKLİFE SICAK BAKIYOR
8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Elmas, bu sezon sadece 7 dakika görev aldı.
Alman ekibinde oldukça mutsuz olan Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
2017- 2018 sezonunda yalnızca 180 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan yetenekli isim, 2019-2020 sezonunda 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.
Napoli'deki performansıyla göz kamaştıran Eljif Elmas, 24 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu.
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