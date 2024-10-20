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Haberler Fenerbahçe

Filip Kostic: Manchester United maçına...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-laciverlilerde Filip Kostic dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 21:56
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Filip Kostic: Manchester United maçına...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-laciverlilerde Filip Kostic dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KOSTIC'İN AÇIKLAMALARI

Maça iyi başladık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bu maçla alakalı geliştirmemiz gereken noktalar var. Sonrasında iyi olan şeylere devam etmeliyiz. Manchester United maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Sıkı çalışmalıyız. Bir sonraki maçın iyi bir neticeyle sonlanacağını umuyorum."

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