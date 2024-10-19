TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Medina için resmen harekete geçtiğini belirtti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Gelecek yıl kadrosunda görmek istiyor.
Ödeme şekli ve rakam konusunda henüz bir anlaşma yok ancak taraflar konuşuyor ve günden günde yakınlaşma var.
Anlaşmaya varılması an meselesi" ifadelerini kullandı.
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