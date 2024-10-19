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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Cristian Medina ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Medina için resmen harekete geçtiğini belirtti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Cristian Medina için Arjantin'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...

"Türk kulübü Medina'yı 2025'ten itibaren kadrosuna katmak istiyor" başlığıyla verilen haberde; sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki orta saha için resmen harekete geçtiği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...

Gazeteci Augusto Cesar, konuyla ilgili verdiği ayrıntıda; "Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors ile yeniden görüşmeleri başlattı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...

Gelecek yıl kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...

Ödeme şekli ve rakam konusunda henüz bir anlaşma yok ancak taraflar konuşuyor ve günden günde yakınlaşma var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Medina! Gelecek yıl...

Anlaşmaya varılması an meselesi" ifadelerini kullandı.

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