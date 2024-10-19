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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın golcü yıldızı Edin Dzeko son olarak flaş açıklamalarda bulundu. Dzeko'nun özellikle takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında yapmış olduğu itiraf gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 13:09
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

Edin Dzeko, La Gazette della Sport'a verdiği röportajda İtalya'da forma giydiği dönemi değerlendirirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

Serie A'da Roma ve Inter formalarını giyen Dzeko, İtalya'da oynadığı dönemle ilgili, "Inter'e transfer olduktan sonra Roma'nın stadı Olimpico'da oynadığım ilk maçı hatırlıyorum. 3-0 kazandık ve ben gol attım. "

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

"Her iki takımın taraftarlarının da benim yanımda olduğunu hissediyordum. Olimpico benim evimdi. Daha önce hissetmediğim çok güçlü bir duygu. Roma'da kazanmanın Inter'de hissettiğimden daha zor olacağını kesinlikle hisettim." dedi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

Roma'nın yeni golcüsü Artem Dovbyk'le ilgili soruya Dzeko, "Serie A'nın ne kadar karmaşık olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Geçtiğimiz yıl İspanya'da gol kralıydı. Başlarda biraz zorluk çekti ama benim gibi yaptı, pes etmedi ve şimdi her şey onun adına daha kolay."

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

"Ben de başlangıçta eleştirildim. Vazgeçmedim. İtalya'daki ilk yılımdan sonra ayrılabilirdim, en kolay tercih bu olurdu. Ama insanlara kendimi göstermek istedim." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

Dzeko, NTV Spor'da yer alan haberde Jose Mourinho'yla ilgili şunları söyledi, "Doğrusunu söylemek gerekirse Roma'ya gitmeden önce onunla Roma'da 1 ay çalıştım. Ayrılmam konusunda mutlu değildi ve bunu bana hissetirdi."

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

Deneyimli golcü ayrıca, "Jose harika bir adam ve inanılmaz bir karizmaya sahip. Rakip olarak bile konuştuğunda onu dinlemek için oradaydım. Söylediklerinin harika bir değeri var. Burada onunla çalışmaktan dolayı çok gururluyum." açıklamasında bulundu.

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