Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın golcü yıldızı Edin Dzeko son olarak flaş açıklamalarda bulundu. Dzeko'nun özellikle takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında yapmış olduğu itiraf gündem oldu. İşte detaylar...
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Roma'nın yeni golcüsü Artem Dovbyk'le ilgili soruya Dzeko, "Serie A'nın ne kadar karmaşık olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Geçtiğimiz yıl İspanya'da gol kralıydı. Başlarda biraz zorluk çekti ama benim gibi yaptı, pes etmedi ve şimdi her şey onun adına daha kolay."
"Ben de başlangıçta eleştirildim. Vazgeçmedim. İtalya'daki ilk yılımdan sonra ayrılabilirdim, en kolay tercih bu olurdu. Ama insanlara kendimi göstermek istedim." yanıtını verdi.
Dzeko, NTV Spor'da yer alan haberde Jose Mourinho'yla ilgili şunları söyledi, "Doğrusunu söylemek gerekirse Roma'ya gitmeden önce onunla Roma'da 1 ay çalıştım. Ayrılmam konusunda mutlu değildi ve bunu bana hissetirdi."
Deneyimli golcü ayrıca, "Jose harika bir adam ve inanılmaz bir karizmaya sahip. Rakip olarak bile konuştuğunda onu dinlemek için oradaydım. Söylediklerinin harika bir değeri var. Burada onunla çalışmaktan dolayı çok gururluyum." açıklamasında bulundu.
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