Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan flaş Jose Mourinho itirafı! "Mutlu değildi"

Roma'nın yeni golcüsü Artem Dovbyk'le ilgili soruya Dzeko, "Serie A'nın ne kadar karmaşık olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Geçtiğimiz yıl İspanya'da gol kralıydı. Başlarda biraz zorluk çekti ama benim gibi yaptı, pes etmedi ve şimdi her şey onun adına daha kolay."