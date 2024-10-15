TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim
Milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor. Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetim Portekizli teknik adamın listenin ilk sırasında yer alan ve Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Amad Diallo için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Jose, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu en öne yazdı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diallo için dün "fichajes"te yer alan haberde; "Jose, Diallo'yu istiyor. Mantıksal olarak 'Özel biri' için onu almak bir fırsat. Ancak son karar daha verilmedi" ifadeleri yer aldı.
1 YIL OPSİYONU VAR
Atalanta'dan 2021'in ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, kırmızı-şeytanlarda beklentilerin altında kaldı.
Bu sezon da Erik ten Hag tarafından 10 maçta 543 dakika görevlendirildi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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