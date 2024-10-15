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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim

Milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor. Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetim Portekizli teknik adamın listenin ilk sırasında yer alan ve Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Amad Diallo için harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim

Milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim

Devre arasında kanat takviyesi yapmayı planlayan yönetim Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim

Jose'nin listesinin ilk sırasında ise eski kulübü Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Jose, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu en öne yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diallo için dün "fichajes"te yer alan haberde; "Jose, Diallo'yu istiyor. Mantıksal olarak 'Özel biri' için onu almak bir fırsat. Ancak son karar daha verilmedi" ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Amad Diallo operasyonu! Mourinho'nun listesindeki ilk isim

1 YIL OPSİYONU VAR
Atalanta'dan 2021'in ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, kırmızı-şeytanlarda beklentilerin altında kaldı.

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