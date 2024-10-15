FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten olay itiraf! "Geçen sezon şampiyon olamamak..."

Geçen sezon seni çoğunlukla sol kanatta görüyorduk. Bu sezon sağ kanatta da oynadığım mücadeleler oldu. Sol kanatta da oynadın, son karşılaşmada dahil olmak üzere oynadığım mücadeleler oldu. Aslında bir flaş röportajda, "Kendimi sol kanatta daha rahat hissediyorum" ifadelerini kullanmıştın ama yeni değişen rolünde takım içerisindeki yerini nerede konumlandırıyorsun?