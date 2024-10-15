FENERBAHÇE HABERİ - Dusan Tadic'ten olay itiraf! "Geçen sezon şampiyon olamamak..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 99 puan topladıkları ancak 2. sırada tamamladıkları sezon hakkında da konuştu. İşte o sözler... (FB spor haberi)
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"FENERBAHÇE'DEYSENİZ HER MAÇI KAZANMAK İSTERSİNİZ"
Fenerbahçe'deyseniz eğer her maçı kazanmak istersiniz. Fenerbahçe'nin DNA'sı budur. Berabere kaldığımız maçlar oldu, mağlubiyet yaşadığımız maçlar oldu. Bu neticelerden dolayı hoşnut değiliz ama futbolda maalesef bazen bunlar da olabiliyor. Zorlu maçlar oynadık. Tabii ki de puan kaybı yaşayabiliyorsunuz bu haftalar içerisinde. İyi maçlar çıkardığımız dönemler oldu. Daha iyisini yapmamız gereken maçlar da vardı. Bunları da söyleyebiliriz ama elbette ki isteğimiz amacımız en iyi Fenerbahçe'ye ulaşabilmek. Bu anlamda zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve maç oynadıkça da çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Zaten teknik direktörümüzle, buradaki hocalarımızla, teknik heyetle beraber yapmamız gerekenleri en iyi şekilde yapabilmemiz için pratiklerimizi sürdürüyoruz ki en iyi noktaya ulaşabilelim. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'deyiz, kazanmak için buradayız. Taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayız. Tesisteki herkes sıkı bir şekilde çalışıyor. En iyi formülü ortaya koyabilmek adına.
"GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUĞU KAZANAMAMAK İNANILMAZDI"
Bana göre inanılmaz bir sezondu geçen sezon. Şampiyon olamamak, şampiyonluğu kazanamamak gerçekten inanılmazdı. Sizin de belirttiğiniz üzere çok fazla puan kazandık. Normalde bu kazandığınız puanlarla şampiyon olmanız beklenir. Şampiyon olmanız gerekir. Öte yandan yine belirttiğiniz üzere çok fazla gol attık. Açıkçası genel itibariyle iyi bir sezon ortaya çıkardığımızı söyleyebilirim geçen yıl. Sadece üzücü olan taraf kupasız tamamlamaktı. Birçok derbi maçı kazandık. Takım olarak da iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum genel anlamda. Geçen sezona bakacak olursak dolayısıyla şampiyonluğu da fazlasıyla hak ettik. Ama maalesef bu gerçekleşmedi.
"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK MUTLULUK"
Şu an yeni bir sezondayız. Dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesiyle çalışıyoruz. O da bize çok fazla enerji ve coşku veriyor. Sadece bize değil aynı şekilde taraftarlarımıza da bu coşkuyu, bu enerjiyi verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Jose Mourinho'yla çalışıyor olmak bizler açısından gerçekten büyük bir mutluluk. En iyimizi ortaya koymaya çalışıyoruz Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin menfaatleri için. Umarım bu yıl birlikte kupalar kazanabiliriz ki Fenerbahçe için asıl önemli olan şey de bu şampiyon olmak. Fenerbahçe için en önemli olan 60 puan da topluyor olsanız, mühim olan şey şampiyon olmaktır. O yüzden bizim amacımız, isteğimiz bu yıl kupalar kazanabilmek. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey de bu.
"MOURINHO DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK ADAMLARINDAN BİR TANESİ"
Sana göre Jose Mourinho'nun aklındaki oyunun yüzde kaçı şu an sahaya yansıyor?
Açıkçası bu anlamda yüzde vermek zor. Sadece şunu söyleyebilirim. Mourinho dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi ve kariyerinde sayısız kupalar aldı. Dolayısıyla o bana göre bu noktayı bu durumu çok daha iyi biliyordur. Bizim yapmamız gereken şey bu noktada hocamızın planlarını takip edebilmek, onları uygulayabilmek ki başarının tek yolu da bana göre bu. Zaten bunu yapabilmek için beraber çalışıyoruz. Biz oyuncular hocamızın bizden istediği şeyleri iyi bir şekilde dinliyoruz ve Fenerbahçe için en iyisini yapabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz futbolcuların görevi Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmak. Dolayısıyla bu konuda birlikteyiz. Bu anlamda birlikteyiz. Fenerbahçe'ye başarılar getirmek için, kupalar kazandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
"KARŞINIZDA MOURINHO GİBİ BİRİ VARSA ÇOK FAZLA ŞEY AÇIKLAMANIZA GEREK YOK"
Sezon başında Jose Mourinho imzayı attı ve takım toplandığında bir toplantı yapılmıştı. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden bir futbolcuydun. Bir yıllık deneyimim var. Hocaya Süper Lig hakkında neler söyledin?
Açıkçası karşınızdaki insan çok zeki ve deneyimli biriyse, Jose Mourinho'ysa karşınızdaki kişi çok fazla şey açıklamanıza gerek yok. Çünkü o zaten her şeyi net bir şekilde görecek kadar zeki. Sadece şunlarla alakalı düşüncelerimi paylaştım. Sahalarla ilgili şeyleri söyledim. Çünkü oynaması zor zeminler, sahalar var. Dolayısıyla aynı şeyi tekrar edeceğim. Karşınızdaki insan çok zekiyse çok büyük bir tecrübeye sahipse dolayısıyla ona bir şey açıklamanıza gerek yok. Zaten her şeyi kendiliğinden görmüş olur.
"OYNADIĞINIZ TÜM POZİSYONLARA CEVAP OLABİLMELİSİNİZ"
Geçen sezon seni çoğunlukla sol kanatta görüyorduk. Bu sezon sağ kanatta da oynadığım mücadeleler oldu. Sol kanatta da oynadın, son karşılaşmada dahil olmak üzere oynadığım mücadeleler oldu. Aslında bir flaş röportajda, "Kendimi sol kanatta daha rahat hissediyorum" ifadelerini kullanmıştın ama yeni değişen rolünde takım içerisindeki yerini nerede konumlandırıyorsun?
Pozisyon anlamında benim açımdan sorun olacak bir durum yok. Burada en önemli şey Fenerbahçe. Burada en önemli şey takımın beklentisi ve isteği. Bizim takım için yapmamız gereken şey. Bana göre en önemli şeyler bunlar. Hangi pozisyonda oynadığın benim için çok önemli değil. Kariyerim boyunca sol kenar olarak oynadım. On numara pozisyonda oynadım. Sağ kenar olarak oynadım. Sahte dokuz pozisyonda oynadım. Dolayısıyla kariyerimde çok farklı pozisyonlarda oynadım. Bir oyuncu olarak aslında oynadığınız tüm pozisyonlara cevap olabilmelisiniz. Yani oraya adapte olabilmelisiniz. Önemli olan şey takıma yardımcı olmak, hocanıza yardımcı olabilmek. Dolayısıyla hangi pozisyonda oynadığınız çok önemli değil. En önemli şey, her zaman takımınız için en iyisini ortaya koyabilmeniz.
"AMRABAT VE KOSTIC BİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"
Hem Amrabat hem de Kostic gerçekten iyi oyuncular. Hiç şüphem yok ki Fenerbahçe'ye yardımcı olacaklar. Zaten en önemlisi de bu. Fenerbahçe'nin menfaatlerine yardımcı olabilmeleri. Çok büyük profesyoneller ve takıma büyük bağlılıkları var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sofyan çok güzel bir asist gerçekleştirdi Twente maçında. Ama bu noktada staffımıza da bir parantez açmamız gerekiyor. Onların da haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Bu aslında bir takım ürünü. Bu bir çalışma ürünü biz söylenen şeyi sahada uyguluyoruz ve sonrasında da böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hem Sofyan hem de Kostic bizlere çok büyük yarar sağlayacaktır. Filip belirttiğiniz gibi aslında yakın arkadaşım daha önce konuşmuştuk. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de konuşmuştuk ki Filip, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü de gayet iyi biliyor. Fenerbahçe'yle ilgili her şeyi biliyor kısacası. Ve Fenerbahçe için oynamak konusunda sabırsız kendisi. Zaten en önemli şey de bu mentaliteye sahip olmak. Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin başarıları için oynamak istiyor. Bizlere yardımcı olmak istiyor. Dolayısıyla hem Sofyan'ın hem de Kostic'in başarıya ulaşma noktasında hiç şüphem yok ki bizlere büyük yardımları olacaktır.
"MANCHESTER UNITED'A KARŞI İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK"
Avrupa mücadelelerindeki maçta dört puan topladı Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni oluşumu nasıl değerlendiriyorsun? Ayrıca Manchester United'da önümüzdeki hafta bir mücadele olacak. Erik ten Hag gibi senin eski antrenörünün çalıştırdığı bir takım. Eski takım arkadaşlarının bol olduğu bir takım. O mücadeleden beklentiler ne?
Şu ana kadar 4 puan elde ettik. İyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama elbette ki isteğimiz oynadığımız 2 maçı da kazanmaktı ama maalesef bu mümkün olmayabiliyor futbolda. Yeni bir format söylemiş olduğunuz gibi ve önemli olan şey aslında bu formatta kazanabileceğiniz kadar puan kazanabilmek. Mentaliteniz bu olmalı. Zaten bizim de odak noktamız bu. Manchester United'a karşı ilginç bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımı göreceğim. Hocalarımı görme fırsatım olacak aynı şekilde. Oynaması keyifli maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda kendi evimizde oynayacak olmamız bana göre güzel bir his olacak. Çünkü taraftarlarımızın önünde oynayacağız ki taraftarlarımız bana göre dünyanın en iyi taraftarlarından bir tanesi. İsteğimiz arzumuz tabii ki o maçta taraftarlarımızı mutlu etmek olacak.
"AMACIMIZ TARAFTARIMIZI MUTLU EDİP KUPALAR KAZANMAK"
Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çünkü nasıl bir camiayı, nasıl bir kulübü temsil ettiğimizi gayet iyi biliyoruz. Onların destekleri gerçekten çok önemli. Hem içeride oynadığımız hem de deplasmanlarda oynadığımızda gerçekten büyük bir destek ortaya koyuyorlar ki onların desteği bizlere büyük bir enerji oluşturuyor. Bizlere büyük bir enerji veriyor. Dolayısıyla göstermiş oldukları desteklerden dolayı onlara minnettarız, onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yüzde yüzümüzü ortaya koyacağız ve onları mutlu edebilmek için de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Çünkü amacımız isteğimiz onları mutlu etmek ve kupalar kazanmak.
"BİRKAÇ YIL DAHA FUTBOL OYNAYIP HOCALIK YAPMAK İSTİYORUM"
Son sözleşme imzalarında teknik ekibe katılma konusunda bir proje vardı. Şimdi Fenerbahçe'desin ve teknik direktörlük hayalinin olduğunu net olarak biliyoruz. Saha içerisindeki arkadaşlarınla iletişimde büyük teknik direktörün işini kolaylaştıracak futbolcu biri olarak gözüküyor. Teknik direktörlük planlaman nasıl kariyerin bundan sonraki döneminde? Ayrıca teklif gelirse Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde teknik ekibinde yer almaya ya da Mourinho'nun teknik ekibinde yer almayı ister misiniz?
Ajax'ta uzun süreli bir kontrat teklifi almıştım. Şöyle bir teklifti açıkçası, belki de Ajax tarihinde ilk oyuncu olabilirim bu teklifi almış olan. 2-3 yıl futbol oynamaya devam edecektim. Sonrasında 3 yıl hocalık yapma teklifi sunulmuştu. Bu teknik direktörlük genç takımda teknik direktörlüktü. Ajax'ın genç takımında teknik direktörlük yapma önerisinde bulunuldu. Ya da A takımda asistan hoca olarak çalışabilirdim. Tabii ki böyle bir teklif almış olmak gerçekten hoş bir şey. Bu aslında bana gösterilen bir saygıydı Ajax tarafından. Dolayısıyla bu noktada onlara her zaman minnettarım, bu noktada her zaman teşekkürü bir borç biliyorum. Hala fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Öyle zannediyorum ki birkaç yıl daha en yüksek seviyede futbol oynayabilirim. Sonrasında elbette hocalık yapmak istiyorum. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Zaten oynadığınız bir takımda teknik direktör olmak kadar güzel bir şey yoktur herhalde bir futbolcu için. Belirttiğim gibi Ajax'ta forma giydim. Şu an Fenerbahçe'de futbol oynuyorum. Southampton'da oynadım. Dolayısıyla bir gün hocalık yapmak teknik direktörlük yapmak bir opsiyon elbette ki bahsettiğim kulüpleri temsil edebilmek bir opsiyon ama göreceğiz. Gelecekte neler olacak.
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