TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek'in adı kısa süre önce Portekiz devi Benfica ile anılıyordu. Milli yıldıza son olarak Benfica'nın ardından Avrupa'nın bir başka dev kulübünün daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ayrıca Roma'nın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da aktarıldı.
Portekizli çalıştırıcı, 2021- 2024 yılları arasında İtalyan ekibini çalıştırmış ve 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Kanarya yüksek bir bonservis ücretini kasasına koymakla karşı karşıya.
Oyuncunun piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı-Lacivertli kulubün, Roma'nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu.
Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
DİĞER