  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek'in adı kısa süre önce Portekiz devi Benfica ile anılıyordu. Milli yıldıza son olarak Benfica'nın ardından Avrupa'nın bir başka dev kulübünün daha talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Son olarak sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek için İtalya'dan sürpriz bir ekip devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Takvim'in haberine göre İsmail Yüksek'e Roma talip oldu. Çizme temsilcisinin Mourinho'dan yıldız isim hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Ayrıca Roma'nın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Portekizli çalıştırıcı, 2021- 2024 yılları arasında İtalyan ekibini çalıştırmış ve 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Kanarya yüksek bir bonservis ücretini kasasına koymakla karşı karşıya.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Oyuncunun piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı-Lacivertli kulubün, Roma'nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!

Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler!
DİĞER
Seda Sayan’ın 4 milyon dolarlık evi göz kamaştırdı! İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk yuvası!
CANLI | Hizbullah'tan İsrail'e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
Galatasaray'da gözler Pasalic'e çevrildi!
Nelsson için teklif hazırlığı! İtalyan ve İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:47
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:26
Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! 23:23
Livakovic'e flaş transfer teklifi! Livakovic'e flaş transfer teklifi! 22:52
Daha Eski
Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 22:52
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! 22:52
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! 22:52
F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! 22:52
R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! 22:52
Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... 22:52