Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."
Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel, sosyal medya yaptığı paylaşımla Nijerya Milli Futbol Takımı ile birlikte 15 saattir herhangi bir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan mahsur kaldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:58
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"Libya'da bir havalimanında hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan 15 saattir sıkışmış durumdayım."
Ayrıca havalimanı görevlileri tarafından kötü muamele gören takımın moral olarak da çok kötü bir durumda oldukları aktarılıyor.
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde D grubunda oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile lider olarak yer alıyor.
OSIMHEN'DEN ÇAĞRI!
Ülkemizde forma giyen bir diğer Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nijerya Milli Takımı'na desteğini belirtti.
Osimhen ayrıca "CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu anlamsız ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.
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