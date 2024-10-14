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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel, sosyal medya yaptığı paylaşımla Nijerya Milli Futbol Takımı ile birlikte 15 saattir herhangi bir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan mahsur kaldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:45 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:58
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Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

Fenerbahçeli sağ bek Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 saattir Libya'da mahsur kaldığını duyurdu.

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

Ülkesinin A Milli Futbol Takımı ile birlikte Africa Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Libya'ya giden Nijeryalı'dan taraftarları telaşlandıracak bir haber geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Libya'da karşılaşmaya çıkmadan ülkesine geri dönebilecekleri aktarılıyor. İşte Osayi'nin paylaşımı...

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

"Libya'da bir havalimanında hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan 15 saattir sıkışmış durumdayım."

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

Ayrıca havalimanı görevlileri tarafından kötü muamele gören takımın moral olarak da çok kötü bir durumda oldukları aktarılıyor.

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde D grubunda oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile lider olarak yer alıyor.

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

OSIMHEN'DEN ÇAĞRI!

Ülkemizde forma giyen bir diğer Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nijerya Milli Takımı'na desteğini belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel mahsur kaldı! "15 saattir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan..."

Osimhen ayrıca "CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu anlamsız ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

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