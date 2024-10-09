TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!
Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak yaz transfer döneminde yakından ilgilendiği o yıldız için yeniden kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Ama bu kez transfer şartları daha elverişli. Bu sezon şu ana dek sadece 1 maçta 1 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki Alman merkez orta saha, Bayern Münih'ten kesinlikle ayrılmak istiyor.
Sportif direktör Branco, Alman devi ile sözleşmesi 2026'da bitecek olan süper yıldız ile temasa geçti.
Bayern, değeri 30 milyon euro olan oyuncuda kolaylık sağlayacak.
Leon Goretzka, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında rahatça görev yapabiliyor.
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