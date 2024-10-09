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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!

Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak yaz transfer döneminde yakından ilgilendiği o yıldız için yeniden kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna bu sezon mutlaka son vermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!

Kanarya ayrıca Jose Mourinho önderliğinde Avrupa'da da önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda transferde flaş bir gelişme söz konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!

Fenerbahçe yaz döneminde alamadığı Goretzka için yeniden harekete geçiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!

Ama bu kez transfer şartları daha elverişli. Bu sezon şu ana dek sadece 1 maçta 1 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki Alman merkez orta saha, Bayern Münih'ten kesinlikle ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!

Sportif direktör Branco, Alman devi ile sözleşmesi 2026'da bitecek olan süper yıldız ile temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski aşkı yeniden alevlendi!

Bayern, değeri 30 milyon euro olan oyuncuda kolaylık sağlayacak.

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