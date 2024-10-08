Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak
Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, öte yandan devre arasında yapacağı hamleleri planlıyor. Sarı lacivertlilerin sıradaki hedefi Almanya'nın Augsburg ekibinde forma giyen 19 yaşındaki oyuncu oldu. İşte Kanarya'nın yeni '10 numara' genç yeteneği... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu sezon Bundesliga ekibiyle 4 maça çıkan Mert, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro alan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
20 KEZ MİLLİ OLDU
Mert Kömür, Almanya alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı giydi. 2 kez Almanya U20 takımında oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.
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