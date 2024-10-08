  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, öte yandan devre arasında yapacağı hamleleri planlıyor. Sarı lacivertlilerin sıradaki hedefi Almanya'nın Augsburg ekibinde forma giyen 19 yaşındaki oyuncu oldu. İşte Kanarya'nın yeni '10 numara' genç yeteneği... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak

Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak

Genç yeteneklerin peşinde olan Sarı-Lacivertliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Kömür için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oynayan genç yetenek için devre arasında Alman ekibine teklif yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak

Bu sezon Bundesliga ekibiyle 4 maça çıkan Mert, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro alan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç! Devre arası teklif sunulacak

20 KEZ MİLLİ OLDU

Mert Kömür, Almanya alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı giydi. 2 kez Almanya U20 takımında oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

G.Saray'da Icardi tartışması!
Reklam
DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'siydı... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın'da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...
Semih Çelik'in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet
Mourinho eski öğrencisine kavuşuyor!
Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42
Beşiktaş'tan deplasman yasağı açıklaması Beşiktaş'tan deplasman yasağı açıklaması 23:42
G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak 23:42
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 23:42
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? 23:42
Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi 23:42
Daha Eski
Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! 23:42
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... 23:42
Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:42
F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... 23:42
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... 23:42
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı 23:42