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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını; Premier Lig'den o takımın başına Portekizli çalıştırıcının geçebileceğini duyurdu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 11:37
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FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Portekizli hoca sezon başında sarı lacivertlilerin başına geçerek büyük yankı uyandırmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Ancak 61 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe kariyerine çok iyi bir giriş yapamadı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Kanarya, Süper Lig'deki derbi maçında sahasında Galatasaray'a mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Bunun yanı sıra zaman zaman oynattığı oyun ve futbolcu tercihleriyle eleştirilen Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

İngiliz basını, Mourinho'ya sürpriz bir talip çıktığını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

MOURINHO İÇİN EVERTON İDDİASI!

Footballinsider'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Premier Lig ekibi Everton, takımın başına Jose Mourinho'yu getirebilir.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Haberde Mourinho'nun, Everton'ın bir sonraki teknik direktörü olmak için güçlü bir seçenek olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Roma'nın sahibi olan ve önümüzdeki aylarda Everton'ı da satın alacak olan The Friedkin Group, kulübü devraldıklarında teknik direktör Sean Dyche'ın yerine başka bir isim bulmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Tüm anlaşmaların tamamlanması halinde TFG'nin, aralık ayı sonuna kadar Everton yönetimini devralması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Everton'da, yeni bir teknik direktör sürecinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Tam da bu noktada TFG'nin, geçtiğimiz dönemlerde Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho'yu gündemine alabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Bunun yanı sıra TFG Başkanı Dan Friedkin'in, yakın çevresine Sean Dyche'ı kulüp için uzun vadeli bir isim olarak görmediğini söylediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

TEAMtalk'ta yer alan habere göre ise, Jose Mourinho isminin Everton'ın gündemine gelse de bu birlikteliğin olma ihtimali çok düşük.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Bunun nedeninin ise Mourinho'nun, Roma'nın sahipleriyle gergin bir ilişki içinde olması gösterildi.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Mourinho'nun, Roma döneminde görevden alınmasını adil bir karal olarak nitelendirmediği ve bundan dolayı Roma'nın sahipleriyle (TFG) iyi bir ilişkisinin olmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

TOTTENHAM'DA GÖREV YAPMIŞTI!

Kariyerinde birçok önemli kulübü çalıştıran Jose Mourinho, 2019-2021 yılları arasında Tottenham'da görev almıştı.

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