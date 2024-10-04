FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını; Premier Lig'den o takımın başına Portekizli çalıştırıcının geçebileceğini duyurdu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Kanarya, Süper Lig'deki derbi maçında sahasında Galatasaray'a mağlup oldu.
Bunun yanı sıra zaman zaman oynattığı oyun ve futbolcu tercihleriyle eleştirilen Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, Mourinho'ya sürpriz bir talip çıktığını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
MOURINHO İÇİN EVERTON İDDİASI!
Footballinsider'da yer alan ve Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Premier Lig ekibi Everton, takımın başına Jose Mourinho'yu getirebilir.
Haberde Mourinho'nun, Everton'ın bir sonraki teknik direktörü olmak için güçlü bir seçenek olduğu vurgulandı.
Roma'nın sahibi olan ve önümüzdeki aylarda Everton'ı da satın alacak olan The Friedkin Group, kulübü devraldıklarında teknik direktör Sean Dyche'ın yerine başka bir isim bulmayı düşünüyor.
Tüm anlaşmaların tamamlanması halinde TFG'nin, aralık ayı sonuna kadar Everton yönetimini devralması bekleniyor.
Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Everton'da, yeni bir teknik direktör sürecinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Tam da bu noktada TFG'nin, geçtiğimiz dönemlerde Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho'yu gündemine alabileceği ifade edildi.
Bunun yanı sıra TFG Başkanı Dan Friedkin'in, yakın çevresine Sean Dyche'ı kulüp için uzun vadeli bir isim olarak görmediğini söylediği belirtildi.
TEAMtalk'ta yer alan habere göre ise, Jose Mourinho isminin Everton'ın gündemine gelse de bu birlikteliğin olma ihtimali çok düşük.
Bunun nedeninin ise Mourinho'nun, Roma'nın sahipleriyle gergin bir ilişki içinde olması gösterildi.
Mourinho'nun, Roma döneminde görevden alınmasını adil bir karal olarak nitelendirmediği ve bundan dolayı Roma'nın sahipleriyle (TFG) iyi bir ilişkisinin olmadığı kaydedildi.
TOTTENHAM'DA GÖREV YAPMIŞTI!
Kariyerinde birçok önemli kulübü çalıştıran Jose Mourinho, 2019-2021 yılları arasında Tottenham'da görev almıştı.
Ancak Mourinho'nun Tottenham macerası beklentilerin altında kalmıştı.
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