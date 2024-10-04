FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya sürpriz talip! İngiliz Basını duyurdu

Bunun nedeninin ise Mourinho'nun, Roma'nın sahipleriyle gergin bir ilişki içinde olması gösterildi.

Mourinho'nun, Roma döneminde görevden alınmasını adil bir karal olarak nitelendirmediği ve bundan dolayı Roma'nın sahipleriyle (TFG) iyi bir ilişkisinin olmadığı kaydedildi.