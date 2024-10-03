Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibi "Güçlü yönleri takım olmaları. İyi savunma yapıyorlar. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek şiddette çalışmalar yapamadık. En azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini biliyoruz" diye yorumladı. Diğer çalıştığı kulüpleri yüksek platform olarak ayırmadığını belirten Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

20 YIL ÖNCEKİ HIRSIM HALA VAR

"HER kulübün hedefleri vardır. İspanya Ligi'ni Real Madrid ile kazanmak ile Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe ile kazanmak arasında fark yok. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklandım. 20 yıl önce Porto ile Ş.Ligi'ni kazanmıştım. 2 yıl önce de Roma'yla Konferans Ligi'ni kazanmıştım. 20 yıl önceki hırslarım hala var. Fenerbahçe'de hırsları olan bir kulüp. Ben içimde aynı ateşi aynı hırsı hissediyorum. Dış görünüşüm dışında değişen bir şey yok."

Enteresan bir maç olacak

Twente alt yapısından yetişen Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Osterwolde basın toplantısında konuştu. 23 yaşındaki futbolcu, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rakibimizi iyi analiz ettik. Her oyuncu sahada en iyi performansını sergilemek istiyor. Önemli olan doğru stratejiyi uygulamak ve galibiyet için elimizden geleni yapmak. Enteresan bir maç olacak. Her iki takım da bence çok iyi. Twente, Manchester United'a karşı iyi iş çıkardı. Ama biz de Fenerbahçe olarak çok iyiyiz" diye konuştu.