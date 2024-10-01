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Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray mağlubiyetinin ardından çıktığı iki maçı da kazanarak moral depolayan Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Union Saint-Gilloise'yı 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, ikinci maçında Twente deplasmanına konuk olacak. Hollanda ekibini mağlup ederek 2'de 2 yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 09:40
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Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden sarı-lacivertiler, 2. hafta maçında Twente'ye konuk olacak.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesinde yazdıran Jose Mourinho'nun öğrencileri, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Hollanda Ligi'nin başarılı kulüplerinden olan Twente, Hollanda Ligi'nde 2023/2024 sezonunu üçüncü olarak tamamladı. 2024-25'te ise oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

FENER'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe şov yapıyor. Kanarya geçen sezondan bu yana dış sahada oynadığı 23 lig maçından puanla döndü.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Son yenilgisini 4 Haziran 2023'te deplasmanda 3-0'lık sonuçla Galatasaray karşısında almıştı.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ 11'E

Deneyimli teknik adamın, Union Saint-Gilloise maçında olduğu gibi Twente maçında da İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i...


Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

LIVAKOVIC

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

MERT

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

BECAO

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

DJIKU

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

OOSTERWOLDE

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

AMRABAT

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

FRED

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

SZYMANSKI

Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

İRFAN CAN

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