Jose Mourinho'dan flaş İrfan Can Kahveci kararı! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray mağlubiyetinin ardından çıktığı iki maçı da kazanarak moral depolayan Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Union Saint-Gilloise'yı 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, ikinci maçında Twente deplasmanına konuk olacak. Hollanda ekibini mağlup ederek 2'de 2 yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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Hollanda Ligi'nin başarılı kulüplerinden olan Twente, Hollanda Ligi'nde 2023/2024 sezonunu üçüncü olarak tamamladı. 2024-25'te ise oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puanla 4. sırada yer alıyor.
FENER'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe şov yapıyor. Kanarya geçen sezondan bu yana dış sahada oynadığı 23 lig maçından puanla döndü.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Son yenilgisini 4 Haziran 2023'te deplasmanda 3-0'lık sonuçla Galatasaray karşısında almıştı.
Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İRFAN CAN KAHVECİ 11'E
Deneyimli teknik adamın, Union Saint-Gilloise maçında olduğu gibi Twente maçında da İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i...
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