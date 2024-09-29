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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 2-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada Dominik Livakovic gösterdiği performansla maça damga vurmuştu. Son olarak oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız isme o Avrupa devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 12:16 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 12:18
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşıya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazanarak moral buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Çağlar Söyüncü ve 82'nci dakikada Burgess kendi kalesine attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Konuk ekibin tek golü ise 90+3'üncü dakikada Ross Sykes'tan geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

MOURINHO'DAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ilk 11'e göre 5 değişiklik yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Portekizli teknik adam, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Bu oyuncuların yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En Nesyri, ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçında, "Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, En-Nesyri" ilk 11'ini sahaya sürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

AMRABAT VE CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Bu maç Faslı futbolcunun sarı-lacivertli formayla ilk 11 başladığı ilk maç oldu. Öte yandan forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun geride kalan kısmında sahaya hiç ilk 11'de çıkmayan Cengiz Ünder de karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Bu karşılaşma sonrasında ise flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

LIVAKOVIC'E TALİP ÇIKTI!

aspor.com.tr'nin haberine göre son haftalarda kendini bulan ve formunu yükselten üstüne bu mücadelede birde penaltı kurtaran Dominik Livakovic'e talip çıktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

İtalya Serie A ekibinden Napoli, Hırvat kalecinin peşine düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Avrupa devi, takımın kalecisi Alex Meret'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Bunun için alternatif arayan Napoli, Dominik Livakovic için bir teklif hazırlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

Tecrübeli kaleci 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olumuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Bu sezon Jose Mourinho'nun en çok süre verdiği isimlerden olan Livakovic, 11 maça çıktı ve bu müsabakalarda 13 gol yiyip 4 maçta kalesini korumayı başardı.

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