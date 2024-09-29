FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!

Bu maç Faslı futbolcunun sarı-lacivertli formayla ilk 11 başladığı ilk maç oldu. Öte yandan forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun geride kalan kısmında sahaya hiç ilk 11'de çıkmayan Cengiz Ünder de karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı.