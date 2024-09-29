FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Dominik Livakovic'e flaş talip!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 2-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada Dominik Livakovic gösterdiği performansla maça damga vurmuştu. Son olarak oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız isme o Avrupa devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 12:16 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 12:18
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Konuk ekibin tek golü ise 90+3'üncü dakikada Ross Sykes'tan geldi.
MOURINHO'DAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ilk 11'e göre 5 değişiklik yaptı.
Portekizli teknik adam, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu.
Bu oyuncuların yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En Nesyri, ilk 11'de yer aldı.
Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçında, "Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, En-Nesyri" ilk 11'ini sahaya sürdü.
AMRABAT VE CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başladı.
Bu maç Faslı futbolcunun sarı-lacivertli formayla ilk 11 başladığı ilk maç oldu. Öte yandan forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun geride kalan kısmında sahaya hiç ilk 11'de çıkmayan Cengiz Ünder de karşılaşmanın ilk 11'inde yer aldı.
Bu karşılaşma sonrasında ise flaş bir gelişme yaşandı.
LIVAKOVIC'E TALİP ÇIKTI!
aspor.com.tr'nin haberine göre son haftalarda kendini bulan ve formunu yükselten üstüne bu mücadelede birde penaltı kurtaran Dominik Livakovic'e talip çıktığı öğrenildi.
İtalya Serie A ekibinden Napoli, Hırvat kalecinin peşine düştü.
Avrupa devi, takımın kalecisi Alex Meret'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.
Bunun için alternatif arayan Napoli, Dominik Livakovic için bir teklif hazırlıyor.
Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.
Tecrübeli kaleci 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olumuştu.
Bu sezon Jose Mourinho'nun en çok süre verdiği isimlerden olan Livakovic, 11 maça çıktı ve bu müsabakalarda 13 gol yiyip 4 maçta kalesini korumayı başardı.
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