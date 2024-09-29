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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi rotasyon hakkında konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:35 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 18:39
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan rotasyon açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçı öncesi rotasyon hakkında konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerekliydi. 2 gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık, bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına. Tadic ve Dzeko'nun tecrübesini, Maximin'in birebir gücünü göz önüne aldım. Maximin, hangi savunmacıya karşı oynarsa oynasın fark etmiyor. Rakipler savunma yaparken böylesine bir oyuncuya sahip olmak önemli."

"Aslında oyun kurulumumuz, rakibimize de bağlı. USG'ye bakınca, onlar sahanın her yerinde adam adama baskı yapıyorlardı. Uzun top oynayınca da Burgess daha uzun olduğu için her topu aldı. Amrabat, stoperlerin arasına girince bu sorunu çözdü." ifadelerini kullandı.

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