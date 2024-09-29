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Haberler Fenerbahçe

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galip ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 09:40
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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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