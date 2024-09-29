Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galip ayrılmak istiyor.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanskİ, Tadic, Maximin, Dzeko
FRED YEDEK KULÜBESİNDE YER ALIYOR
Fenerbahçe'de Fred, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlıyor.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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