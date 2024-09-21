Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Emmanuel Emenike'den, derbi öncesi sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 10:05
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Son olarak sarı-lacivertlilerin eski Nijeryalı golcüsü Emmanuel Emenike sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi.
Emenike, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın görselini paylaşarak sarı lacivertli takıma şans diledi.
Emekli yıldız yaptığı paylaşımda, "Bu aile her zaman arkanda Fenerbahçe'm. Maç için şimdiden bol şanslar" ifadelerine yer verdi.
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