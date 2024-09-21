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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Emmanuel Emenike'den, derbi öncesi sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 10:05
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!

İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Zorlu karşılaşma heyecanla beklenirken futbol dünyasından derbiye özel dikkat çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Son olarak sarı-lacivertlilerin eski Nijeryalı golcüsü Emmanuel Emenike sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Emenike, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın görselini paylaşarak sarı lacivertli takıma şans diledi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Emekli yıldız yaptığı paylaşımda, "Bu aile her zaman arkanda Fenerbahçe'm. Maç için şimdiden bol şanslar" ifadelerine yer verdi.

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