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FENERBAHÇE HABERİ: İşte Mourinho'nun derbi yorumu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 18:41 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 18:50
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FENERBAHÇE HABERİ: İşte Mourinho'nun derbi yorumu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

"Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisinin de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız."

"Onlar bizden daha iyi diyemem. Biz onlardan daha iyiyiz de diyemem. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Onlar burada iyi, şurada kötü dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var."

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