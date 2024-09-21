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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız futbolcusunu derbiye özel olarak hazırlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 11:37
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FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho, sahada uygulanacak oyun planını öğrencilerine ezberletti.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

TADIC'İ ÖZEL HAZIRLIYOR

Portekizli teknik adam, derbiye Dusan Tadic'i özel olarak hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Mourinho'nun santrfor arkasında ve kanatlarda kullandığı, Sırp yıldızla özel olarak ilgilendiği, hücum organizasyonlarında başrolü ona verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.

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