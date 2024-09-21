FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız futbolcusunu derbiye özel olarak hazırlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.
Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho, sahada uygulanacak oyun planını öğrencilerine ezberletti.
TADIC'İ ÖZEL HAZIRLIYOR
Portekizli teknik adam, derbiye Dusan Tadic'i özel olarak hazırlıyor.
Mourinho'nun santrfor arkasında ve kanatlarda kullandığı, Sırp yıldızla özel olarak ilgilendiği, hücum organizasyonlarında başrolü ona verdiği öğrenildi.
Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
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