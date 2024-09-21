FENERBAHÇE HABERİ - İşte Mourinho'nun Galatasaray derbisindeki silahı! O yıldızı özel hazırlıyor

TADIC'İ ÖZEL HAZIRLIYOR Portekizli teknik adam, derbiye Dusan Tadic'i özel olarak hazırlıyor.

Mourinho'nun santrfor arkasında ve kanatlarda kullandığı, Sırp yıldızla özel olarak ilgilendiği, hücum organizasyonlarında başrolü ona verdiği öğrenildi.