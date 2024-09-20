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Haberler Fenerbahçe

Samandıra'da kenetlenme

Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’deki kritik derbi öncesi kenetlendi. Ezeli rakibi Galatasaray’ı sahasında mağlup etmek isteyen teknik heyet ve futbolcular, Samandıra’da galibiyet sözü verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Samandıra'da kenetlenme

Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de tüm takım kenetlendi. Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'da yaptıkları toplantılarda galibiyet sözü verdi. Taraftarları ve camiaları için bu derbinin önemine değinen futbolcular, geçen sezonki maçları anımsattı. Özellikle Galatasaray deplasmanında kazanılan 1-0'lık maçın önemi bir kez daha vurgulandı.

KAPTANLAR DEVREDE

Türkiye kariyerinde ilk derbisini oynayacak Teknik Direktör Jose Mourinho ve teknik ekibi de Galatasaray derbisini analiz etmeye devam ediyor. Futbolcularına rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini ezberleten Mourinho, planlarını hazırlıyor. Takımın kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci de Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi takımın bir arada kalıp kenetlenmesini sağlıyor.

ALİ KOÇ'TAN ZİYARET

Başkan Ali Koç, dev derbi öncesi Samandıra'ya moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla özel bir toplantı yapan Ali Koç, derbinin önemine değindi. Galibiyete olan inancını dile getiren Fenerbahçe Başkanı, teknik heyet ve futbolculara kritik maç öncesi başarılar diledi. Ziyarette Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci de yer aldı.

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