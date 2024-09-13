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Leo lisans alıyor
Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında gelen ancak ligin ikinci bölümünde sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Leonardo Bonucci, yaz aylarında futbolu bıraktığını duyurmuştu. İtalyan spor adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik direktör olacağını ve UEFA B Lisansı almak için kursa başladığını belirtti.
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