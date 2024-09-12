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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha! Kostic'in ardından...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya, Filip Kostic'in ardından İtalyan devi Juventus'tan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha! Kostic'in ardından...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha! Kostic'in ardından...

Kanarya'nın son olarak Filip Kostic transferi büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha! Kostic'in ardından...

Sarı-lacivertliler Kostic'in ardından Juve'den bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha! Kostic'in ardından...

İtalyan medyası, Juventus'un Brezilyalı ön liberosu Arthur Melo'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu ileri sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha! Kostic'in ardından...

Kanarya'nın Melo için Juventus ile görüşmelere başladığı belirtilirken, bazı İtalyan kaynaklar 28 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini iddia etti.

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