TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha! Kostic'in ardından...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya, Filip Kostic'in ardından İtalyan devi Juventus'tan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
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İtalyan medyası, Juventus'un Brezilyalı ön liberosu Arthur Melo'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu ileri sürdü.
Kanarya'nın Melo için Juventus ile görüşmelere başladığı belirtilirken, bazı İtalyan kaynaklar 28 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini iddia etti.
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