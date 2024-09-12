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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Türkiye'de transfer pencresinin kapanmasına saatler kala flaş gelişme yaşanıyor. Transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bonservisi elinde olan Rabiot'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fransız yıldız transfer kararını verdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 15:04
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Avrupa'nın birçok dev ekibi, yıldız oyuncuyu gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Bayern Münih, Milan, Arsenal, Aston Villa, Manchester United, Tottenham, Barcelona ve Newcastle United gibi kulüplerle görüşen Fransız orta saha, transferde sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

ADRIEN RABIOT İÇİN DEV YARIŞ!

Avrupa'nın dev kulüpleri, Rabiot'un maaşını yüksek bulması sebebiyle transferi askıya aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Akşam'da yer alan habere göre, Süper Lig'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Tecrübeli futbolcunun beş büyük ligde kalmak istediği fakat anlaşma sağlanamadığı için Türkiye'ye sıcak bakmaya başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Fransız orta sahanın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ya da Galatasaray'a imza atacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

MAAŞI BİLE BELLİ OLDU

Deneyimli oyuncunun maaş olarak haftalık 220 bin sterlin talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Birçok kulüp bu talebi fazla bularak transferden çekilirken, Süper Lig devleri pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

35 MİLYON EURO'LUK İMZA

PSG ve Juventus gibi dev kulüplerinde formasını terleten 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 452 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

47 kez ağları havalandıran Rabiot, 32 kez de gol pası verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor

Güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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