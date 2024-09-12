TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rabiot kapışması! İmzayı atıyor
Türkiye'de transfer pencresinin kapanmasına saatler kala flaş gelişme yaşanıyor. Transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bonservisi elinde olan Rabiot'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fransız yıldız transfer kararını verdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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ADRIEN RABIOT İÇİN DEV YARIŞ!
Avrupa'nın dev kulüpleri, Rabiot'un maaşını yüksek bulması sebebiyle transferi askıya aldı.
Akşam'da yer alan habere göre, Süper Lig'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu için harekete geçti.
Tecrübeli futbolcunun beş büyük ligde kalmak istediği fakat anlaşma sağlanamadığı için Türkiye'ye sıcak bakmaya başladığı belirtildi.
Fransız orta sahanın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ya da Galatasaray'a imza atacağı aktarıldı.
MAAŞI BİLE BELLİ OLDU
Deneyimli oyuncunun maaş olarak haftalık 220 bin sterlin talep ettiği öğrenildi.
Birçok kulüp bu talebi fazla bularak transferden çekilirken, Süper Lig devleri pazarlıklarını sürdürüyor.
35 MİLYON EURO'LUK İMZA
PSG ve Juventus gibi dev kulüplerinde formasını terleten 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 452 maçta süre aldı.
47 kez ağları havalandıran Rabiot, 32 kez de gol pası verdi.
Güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
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