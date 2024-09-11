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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!

Sarı lacivertlilerde transfer döneminin kapanmasına günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'nın Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen bir oyuncuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadığı açıklandı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!

Kanarya bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!

Sarı-lacivertliler diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmek istiyor. Bu anlamda Fenerbahçe transferde oldukça titiz davranıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!

En son Kostic'e imza attıran Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!

Fotomaç'ın Calciomercato'dan derlediği habere göre; Sarı Kanarya, Manchester United forması giyen Antony'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!

Haberde, sarı lacivertlilerin ManU'nun 2022 yılında Ajax'tan 95 milyon euro'ya aldığı 24 yaşındaki sağ kanat için bastırdığı belirtildi.

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