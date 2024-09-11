TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den sambacı yıldıza kanca!
Sarı lacivertlilerde transfer döneminin kapanmasına günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya'nın Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen bir oyuncuyu renklerine bağlamak için kolları sıvadığı açıklandı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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En son Kostic'e imza attıran Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın Calciomercato'dan derlediği habere göre; Sarı Kanarya, Manchester United forması giyen Antony'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Haberde, sarı lacivertlilerin ManU'nun 2022 yılında Ajax'tan 95 milyon euro'ya aldığı 24 yaşındaki sağ kanat için bastırdığı belirtildi.
Brezilyalı yıldızın İngiliz devi ile sözleşmesi 2027'de bitiyor.
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