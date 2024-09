İstikrar abideleri

İtalyan medyası, Filip Kostic'in Fenerbahçe'ye transferine geniş yer ayırdı. Çizme medyasında Kostic'in İstanbul'a gelişi ve inişi an be an takip edildi. Juventus'a yakın Torino yerel medyası da Kostic'in havalimanında karşılanmasını manşetlerine taşıdı ve "Filip Kostic'i İstanbul'da yıldız gibi karşıladılar" manşetini attı.

Fenerbahçe, önceki gün kadrosuna Juventus'un Sırp yıldızı Filip Kostic'i kattı. 31 yaşındaki oyuncu, imzayı atmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 17'nci Sırp oyuncu oldu. Sarıkanarya, bu zamana dek kadrosuna kattığı Sırbistanlı futbolcuların bazılarından iyi verim aldı. Oyuncuların F.Bahçe formasıyla istikrarlı görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Özellikle 2000 yılından sonraki transferlerin bazıları performanslarıyla beğeni topladı.

SIKINTIYA RASTLANMADI

Haizran ayında bağ yaralanması geçiren ve 11 Ağustos'ta sahalara geri dönen Filip Kostic, dün sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmadı. 31 yaşındaki Sırp oyuncu, kontrollerin ardından kendisini 1 yıllığına sarılacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

İLK İSİM LEMIC

Sarı-lacivertli kulübün ilk Sırp oyuncusu, 1966-67'de forma giyen Lazar Lemic'ti. Sonrasında Stevan Ostojic, Radmilo İvancevic, Radomir Antic, Dusan Pesic, Zivan Ljukovcan, Adnan Numanovic ve Miroslav Tanjga forma giydi. 1992'den sonra 8 yıl herhangi bir Sırp futbolcu transferi yapmayan Fenerbahçe, 2000 yılıyla birlikte yeniden Sırp oyunculara yöneldi ve 1 Temmuz 2000'de Obilic'ten Nikola Lazatic'i kadrosuna kattı.

KEZMAN VE TADIC

Lazetic'in ardından Zoran Mirkovic geldi. Lazetic, 2 sezonda 61, Mirkovic ise 3 sezonda 86 maça çıktı. Misko Mirkovic de 2000'de gelen bir başka isim ve 2 senede 52 karşılaşmada görev yaptı. 2002'de Miroslav Stevic, 2006'da Mateja Kezman, 2012'de Milos Krasic, 2015'te Lazar Markovic ve 2023'te de Dusan Tadic, Fenerbahçeli oldu. Bu isimler içinde özellikle Kezman ve Tadic, sergiledikleri performanslarla taraftarların gönlüne taht kurdu.