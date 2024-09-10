Haberler Fenerbahçe

Filip Kostic'ten Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, “Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi” dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 15:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filip Kostic'ten Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Sırp sol kanat Filip Kostic, transferinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Filip Kostic, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho'nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi. Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz. Gerçekten Fenerbahçe'de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum" ifadelerinde bulundu.

'KENDİSİ DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK ADAMLARINDAN BİR TANESİ'

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade eden Kostic, "Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

'BU BÜYÜK KULÜP İÇİN SAVAŞACAK OLMAK MEMNUNİYET VERİCİ'

Dusan Tadic ile tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sırp oyuncu, "Groningen'de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası. Tadic'in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu. Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim. Ve her zaman onunla oynamayı istemiştim. Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici" diyerek sözlerini noktaladı.

Sinopspor - Düzcespor | CANLI
G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika
DİĞER
Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! CHP'ye tepki... Özgür Özel'in millete özür borcu var
Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, Trabzon maçı hazırlıklarına devam etti! Beşiktaş, Trabzon maçı hazırlıklarına devam etti! 15:18
Filip Kostic'ten F.Bahçe itirafı! Filip Kostic'ten F.Bahçe itirafı! 15:04
G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika 15:01
Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor maçı detayları! Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor maçı detayları! 14:28
F.Bahçe'de Kostic ilk antrenmanına çıktı! F.Bahçe'de Kostic ilk antrenmanına çıktı! 14:26
Sinopspor - Düzcespor | CANLI Sinopspor - Düzcespor | CANLI 14:15
Daha Eski
Sinopspor - Düzcespor maçı detayları! Sinopspor - Düzcespor maçı detayları! 13:45
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 13:26
Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları 13:21
Trabzon'da Beşiktaş maçı hazırlıkları! Trabzon'da Beşiktaş maçı hazırlıkları! 12:43
Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor 12:42
Bülent Uygun'dan Emre Mor açıklaması! Bülent Uygun'dan Emre Mor açıklaması! 12:23