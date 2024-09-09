Fenerbahçe Filip Kostic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 8 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Sırp yıldız Filip Kostic'i resmen açıkladı.

Sarı lacivertli ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı." ifadelerini kullandı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçemize hoş geldin Kostic 💛💙 Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize… pic.twitter.com/oNll03ckGp — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2024

JUVENTUS DA DUYURDU

Filip Kostic için Juventus'tan resmi açıklama geldi.

Juventus'un açıklamasında "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

Juventus'ta iki sezonda 87 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Kostic, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.

İŞTE JUVE'NİN RESMİ HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM