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Fenerbahçe Filip Kostic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i renklerine bağladığını resmen açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 20:14
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Fenerbahçe Filip Kostic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 8 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Sırp yıldız Filip Kostic'i resmen açıkladı.

Sarı lacivertli ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün, Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı." ifadelerini kullandı.

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JUVENTUS DA DUYURDU

Filip Kostic için Juventus'tan resmi açıklama geldi.

Juventus'un açıklamasında "Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadeleri kullanıldı.

Juventus'ta iki sezonda 87 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Kostic, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.

İŞTE JUVE'NİN RESMİ HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

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