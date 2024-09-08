İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!

2020 - 2021 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla kariyerinin en parlak dönemini yaşamıştı.

İrfan Can'a Sevilla'dan resmi teklif geldiği ve Fenerbahçe yönetiminin kesin bir şekilde bu teklifi reddettiği biliniyordu. İşte sarı lacivertli yönetimin İrfan Can'a sunduğu kontrat uzatma teklifi ve oyuncunun verdiği yanıt...