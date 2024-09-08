İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!
Fenerbahçe, sezon sonunda serbest kalacak olan 29 yaşındaki milli oyuncu İrfan Can'a Sevilla'dan gelen teklifi reddetmişti. Bunun üzerine sağ kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu kontrat uzatma teklifi üzerine kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Sabah'ta yer alan habere göre milli oyuncu, Fenerbahçe'nin 3 yıl kontrat uzatma teklifine "evet" dedi. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncuyu maddi anlamda tatmin etmeyi unutmadı.
Haberde belirtilene göre İrfan Can'ın senelik 20 milyon TL olan maaşı yeni sözleşme ile birlikte 50 milyon TL'ye çıkacak.
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