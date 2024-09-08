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İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe, sezon sonunda serbest kalacak olan 29 yaşındaki milli oyuncu İrfan Can'a Sevilla'dan gelen teklifi reddetmişti. Bunun üzerine sağ kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu kontrat uzatma teklifi üzerine kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!

2020 - 2021 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla kariyerinin en parlak dönemini yaşamıştı.

İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!

Çıktığı 46 maçta 18 kez fileleri havalandıran milli oyuncu, 12 kez de gol getiren pası vermişti. Başarılı oyuncunun bu sezonun sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında vereceği karar taraftarlar tarafından merak konusuydu.

İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!

İrfan Can'a Sevilla'dan resmi teklif geldiği ve Fenerbahçe yönetiminin kesin bir şekilde bu teklifi reddettiği biliniyordu. İşte sarı lacivertli yönetimin İrfan Can'a sunduğu kontrat uzatma teklifi ve oyuncunun verdiği yanıt...

İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!

Sabah'ta yer alan habere göre milli oyuncu, Fenerbahçe'nin 3 yıl kontrat uzatma teklifine "evet" dedi. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncuyu maddi anlamda tatmin etmeyi unutmadı.

İrfan Can'ın Fenerbahçe kararı!

Haberde belirtilene göre İrfan Can'ın senelik 20 milyon TL olan maaşı yeni sözleşme ile birlikte 50 milyon TL'ye çıkacak.

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