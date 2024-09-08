4’üncü tangocu Medina

Fenerbahçe, sonunda muradına erdi... Sarı-lacivertliler, uzun uğraşlar sonucunda Boca Juniors'ın inadını kırdı ve Cristian Medina'yı renklerine bağladı. Dördüncü teklifinde Arjantin ekibini ikna eden Fenerbahçe, 22 yaşındaki orta saha için 15 milyon dolar bonservis, 5 milyon dolar bonus ödeyecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 de pay Boca'ya verilecek. Oyuncu, ocak ayında takıma katılacak. O döneme kadar Boca Juniors'da oynayacak.

FAKTÖR JOSE MOURİNHO

Bu transfer, dün Güney Amerika basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok ulusal medya, son dakika olarak haberi okuyucularına duyurdu. Medina, Fenerbahçe tarihinin de dördüncü Arjantinli oyuncusu olacak. Sarı-lacivertlilerde daha önce 2002-2004 yılları arasında Ariel Ortega, 2020-2021'de Diego Perotti ve 2020-2022 sezonlarında Jose Sosa forma giymişti. Arjantin basını, Medina transferinde en belirleyici rolün Jose Mourinho'ya ait olduğunu yazdı.