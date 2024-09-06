Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı. Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri belli oldu. İşte takımlarımızın sıralaması...
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Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente
Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg, RFS
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı.
Galatasaray'ın grubunda yer alan Totttenham şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri belli oldu.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK ORANLARI;
1- Totttenham 5.2
2- Manchester United: 5.6
3- Roma: 8.4
4- Athletic Bilbao: 11
4- Porto: 11
4- Real Sociedad: 11
5- Lazio: 14
6- Eintracht Frankfurt: 19
7- Fenerbahçe: 19
7- Galatasaray: 19
7- Lyon: 19
7- Nice: 19
8- Ajax: 23
8- Olympiakos: 23
9- AZ Alkmaar: 30
9- Hoffenheim: 30
10- Beşiktaş: 35
10- Braga: 35
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