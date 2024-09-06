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Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı. Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri belli oldu. İşte takımlarımızın sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 12:13
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Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon ilk kez lig usülüyle oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş'ın rakipleri: Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Olimpik Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin rakipleri: Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg, RFS

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray'ın grubunda yer alan Totttenham şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri belli oldu.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK ORANLARI;

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

1- Totttenham 5.2

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- Manchester United: 5.6

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- Roma: 8.4

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- Athletic Bilbao: 11

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- Porto: 11

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- Real Sociedad: 11

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- Lazio: 14

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- Eintracht Frankfurt: 19

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Fenerbahçe: 19

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Galatasaray: 19

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Lyon: 19

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Nice: 19

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- Ajax: 23

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- Olympiakos: 23

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- AZ Alkmaar: 30

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- Hoffenheim: 30

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