Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Uzun zamandır Arjantinli genç oyuncu Christian Medina'yı kadrosuna katmak için uğraşan Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Boca Juniors'ın inadını bir türlü kıramadı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Milliyet'in haberine göre Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Boca Juniors'ın ancak oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde transfere izin vereceği belirtildi.
Medina için önce yüksek bonservis bedeline takılan Sarı-lacivertliler, bu kez de Arjantin ekibinin transfer dönemi bittiği ve yeni bir isim alamayacağı için genç oyuncuyu aralık ayına kadar takımda tutmak istemesiyle sarsıldı.
FENERBAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, UEFA Avrupa Ligi kadrosu için transfer çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kızılhan, "Bugün itibariyle, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz" dedi.
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