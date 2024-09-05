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Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Uzun zamandır Arjantinli genç oyuncu Christian Medina'yı kadrosuna katmak için uğraşan Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Boca Juniors'ın inadını bir türlü kıramadı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 10:02
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Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

Sarı-lacivertlilerin Christian Medina'yı uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraştığı biliniyor.

Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği iki yıldız isim Saint-Maximin ve En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Medina için de elinden geleni yapsa da Boca Juniors'ın inadını bir türlü kıramadı.

Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

Milliyet'in haberine göre Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Boca Juniors'ın ancak oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde transfere izin vereceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

Medina için önce yüksek bonservis bedeline takılan Sarı-lacivertliler, bu kez de Arjantin ekibinin transfer dönemi bittiği ve yeni bir isim alamayacağı için genç oyuncuyu aralık ayına kadar takımda tutmak istemesiyle sarsıldı.

Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, UEFA Avrupa Ligi kadrosu için transfer çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kızılhan, "Bugün itibariyle, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

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