Fenerbahçe'de Medina krizi! Peki şimdi ne olacak?

Milliyet'in haberine göre Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Boca Juniors'ın ancak oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde transfere izin vereceği belirtildi.

Medina için önce yüksek bonservis bedeline takılan Sarı-lacivertliler, bu kez de Arjantin ekibinin transfer dönemi bittiği ve yeni bir isim alamayacağı için genç oyuncuyu aralık ayına kadar takımda tutmak istemesiyle sarsıldı.