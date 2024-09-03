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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sözleşmesi feshedildi. Sarı lacivertlilerden, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belgede 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 08:55 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 08:58
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Luan Peres ile yollar resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Luan Peres'in sözleşmesi feshedildi.

Sarı lacivertli kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belge ile 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'den TFF'ye yapılan bildirimde, Luan Peres'in Brezilya'ya transfer olduğu vurgulandı. Luan Peres kısa süre içerisinde Vasco da Gama'ya imza atacak.

2022 yılının Temmuz ayında Marsilya'dan 5.2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Luan Peres, sarı lacivertli takımda 23 resmi maçta görev yaptı.

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