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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişinin ardından kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder için daha önce birçok teklif gelmişti. Sarı-lacivertlilere bu noktada yeni bir tekli daha geldi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 15:41
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder ile yolların ayrılması planlanıyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak edilen milli futbolcu için eski talibi yeniden kapıyı çaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...

GÖZDEN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı. Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı grafikle geçen ilk sezonun ardından milli futbolcu gözden çıkarıldı. Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya alınmayan Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...

SPARTAK MOSKOVA YENİDEN TALİP

Takvim'de yer alan haberde Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından geleceği soru işareti oluşturan Cengiz Ünder için, Spartak Moskova yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Rus ekibi, 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemi içerisinde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...

TEKLİF 8 MİLYON EURO

Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon euro bandına çekmeyi amaçlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asiste imza attı.

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