FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişinin ardından kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder için daha önce birçok teklif gelmişti. Sarı-lacivertlilere bu noktada yeni bir tekli daha geldi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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GÖZDEN ÇIKARILDI
SPARTAK MOSKOVA YENİDEN TALİP
TEKLİF 8 MİLYON EURO
Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon euro bandına çekmeyi amaçlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asiste imza attı.
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