Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Corendon Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada; taraftarlara ve öğrencilerine teşekkür etti. Milli araya galibiyetle girmenin güzel olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Çok zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. İlk yarıda net pozisyonlar bulduk ama geç de olsa golü atmayı başardık. Tadic, ustalığını konuşturdu. İkinci yarıda daha dominat bir oyun ortaya koyduk. Üst üste gollerle de farkı yakaladık. Bu galibiyette başta maçın başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlarımızın payı çok büyük. Daha farklı da olabilirdi ama direkleri geçemedik. Sonuçta her şartlarda üç puan alıyoruz. 1-0, 3-0, 5-0 fark etmiyor. Benim için kazanmak önemli. Kazandık, mutluyuz, güzel bir galibiyet aldık. Milli takımlar arası var. Biraz dinleneceğiz ve sonrasında kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EFSANE DAUM UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, unutulmadı. Sarı-lacivertli takımla 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam için Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde ekranda video yayımlandı. Tribünler de alkışlarla destek verdi.

İLK KEZ 11'İ BOZMADI

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, bu sezon ilk kez aynı 11 ile sahaya çıktı. Sezon başından bu yana hem sakatlık hem de transferlerden dolayı farklı kadrolarla mücadele eden Portekizli çalıştırıcı, Alanyaspor mücadelesinde, geçen haftaki Rizespor maçının 11'ini bozmadı. Jose, Amrabat transferi sonrasında ise kadroda mecburi değişiklik yapacak

TEK EKSİK OSAYI

Bileğindeki sakatlık nedeniyle Rizespor deplasmanına götürülmeyen Bright Osayi-Samuel, sağlık heyetinden gelen olumsuz rapor sonrasında dünkü Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı. Dün yine Mert Müldür, Nijeryalı oyuncunun yerine oyuna başladı. Geçen sezonki G.Saray derbisi sonrasında ceza alan Mert Hakan'ın da cezası sona erdi, dün 83'te oyuna girdi.

SERDAR'A SİUU

F.Bahçe'yle sözleşme yenilemeyen ve temmuz ayında Alanyaspor'a imza atan Serdar Dursun, dün eski takımına karşı Kadıköy'de mücadele etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, 32 yaşındaki golcüyü tribünlere çağırarak büyük sevgi gösterisinde bulundu. F.Bahçeli tribünler, Serdar Dursun'un maç önü ısınmasında çektiği şut gol olunca, 'Siuu' sesini çıkardı.