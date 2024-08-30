TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor
Gent, Archie Brown için Fenerbahçe’den 12 milyon euro talep etti. Sarı-lacivertliler İngiliz oyuncunun transferini rafa kaldırdı ve rotasını Owen Wijndal’a çevirdi.
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Ancak Gent, bunu kabul etmedi ve Archie için Fenerbahçe'den 12 milyon Euro istedi.
Gent'in bu tutumu sonrasında ise rota bir kez daha değişti.
Fotomaç'ın haberine göre; şimdiki hedef ise; Ajax'ın kadroda düşünmediği Owen Wijndal...
Hollanda temsilcisinin göndermek istediği 24 yaşındaki sol beke teknik direktör Jose Mourinho'dan da onay çıktı.
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