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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor

Gent, Archie Brown için Fenerbahçe’den 12 milyon euro talep etti. Sarı-lacivertliler İngiliz oyuncunun transferini rafa kaldırdı ve rotasını Owen Wijndal’a çevirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Chilwell'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor

Ancak tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesinin ardından transfere rafa kalktı ve rota Gent'in yıldızı Archie Brown'a döndü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor

Belçika ekibine 22 yaşındaki sol bek için 8 milyon Euro önerildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor

Ancak Gent, bunu kabul etmedi ve Archie için Fenerbahçe'den 12 milyon Euro istedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor

Gent'in bu tutumu sonrasında ise rota bir kez daha değişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol bek için sürpriz isim! Ferdi'nin yerine Wijndal geliyor

Fotomaç'ın haberine göre; şimdiki hedef ise; Ajax'ın kadroda düşünmediği Owen Wijndal...

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