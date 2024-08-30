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Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin son olarak gündeminde Sofian Amrabat yer alıyordu. Kanarya Marsilya'nın yıldız ismine kancayı taktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

Transfer döneminde En-Nesyri, Saint- Maximin, Oğuz Aydın gibi önemli isimleri takıma alan Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a gönderdi.

Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

Milli futbolcunun transferinden kazanılan dev bonservisle orta saha takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

Takvim'de yer alan habere göre; Marsilya'nın yıldız oyuncusu Azzedine Ounahi, Sarı-Lacivertli ekibin yeni orta saha hedefi oldu.

Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

Yönetim, Faslı futbolcunun transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

24 yaşındaki ismin, piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

Fransız ekibinin 2023 ocak ayında Angers'ten 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu, 35 maçta görev aldığı geçtiğimiz sezon, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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