Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti
Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin son olarak gündeminde Sofian Amrabat yer alıyordu. Kanarya Marsilya'nın yıldız ismine kancayı taktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yönetim, Faslı futbolcunun transferi için harekete geçti.
24 yaşındaki ismin, piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Fransız ekibinin 2023 ocak ayında Angers'ten 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu, 35 maçta görev aldığı geçtiğimiz sezon, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
DİĞER