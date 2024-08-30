Fenerbahçe'den Azzedine Ounahi bombası! Yönetim transfer için harekete geçti

Transfer döneminde En-Nesyri, Saint- Maximin, Oğuz Aydın gibi önemli isimleri takıma alan Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a gönderdi.

Milli futbolcunun transferinden kazanılan dev bonservisle orta saha takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.