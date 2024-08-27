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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Mourinho'nun orta saha transferi için sunduğu listedeki bir numaralı isim Cristian Medina ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Arjantinli futbolcunun takım arkadaşı Miguel Merentiel ile konuşurken transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandığı duyuldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:12
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 5-0'lık galibiyetle ayrılarak moral depolayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Fred'in sakatlığı sonrası orta saha bölgesinde sorun yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Fenerbahçe yönetimi hem düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer isteklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Orta saha transferi için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de adı son günlerde sık sık anılan isimlerden biriyse Cristian Medina olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Fred'in partneri olarak düşünülen Medina için sarı-lacivertli idareciler teklif yükseltme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Fenerbahçe'nin ilk teklifi Boca Juniors'a yetersiz gelmesinin yanında 22 yaşındaki futbolcuyu başka kulüpler de istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Bu gelişmelerin ardından transferi mutlu sonla bitirmek isteyen yönetimin Arjantin kulübü ile bir kez daha masaya oturacağı ve yeni bir teklif sunacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Boca Juniors'da forma giyen Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

"ŞİMDİ AYRILMAZSAM BİR DAHA GİDEMEM"

Hürriyet'in Tyc Sports'tan derlediği haberde; takım arkadaşı Miguel Merentiel ile sohbet ederken sesi duyulan genç futbolcu, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

Boca Juniors'tan ayrılmak isteyen Cristian Medina için Fenerbahçe'nin 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Arjantin ekibinin bu teklifi geri çevirdiği ileri sürülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı

FIORENTINA DA İSTİYOR

Serbest kalma maddesi 20 milyon Euro Cristian Medina ile Serie A ekibi Fiorentina da ilgileniyor.

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