TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Transferi ağzından kaçırdı
Mourinho'nun orta saha transferi için sunduğu listedeki bir numaralı isim Cristian Medina ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Arjantinli futbolcunun takım arkadaşı Miguel Merentiel ile konuşurken transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandığı duyuldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Orta saha transferi için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'de adı son günlerde sık sık anılan isimlerden biriyse Cristian Medina olmuştu.
Fred'in partneri olarak düşünülen Medina için sarı-lacivertli idareciler teklif yükseltme kararı aldı.
Fenerbahçe'nin ilk teklifi Boca Juniors'a yetersiz gelmesinin yanında 22 yaşındaki futbolcuyu başka kulüpler de istiyor.
Bu gelişmelerin ardından transferi mutlu sonla bitirmek isteyen yönetimin Arjantin kulübü ile bir kez daha masaya oturacağı ve yeni bir teklif sunacağı bildirildi.
Boca Juniors'da forma giyen Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması ortaya çıktı.
"ŞİMDİ AYRILMAZSAM BİR DAHA GİDEMEM"
Hürriyet'in Tyc Sports'tan derlediği haberde; takım arkadaşı Miguel Merentiel ile sohbet ederken sesi duyulan genç futbolcu, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Boca Juniors'tan ayrılmak isteyen Cristian Medina için Fenerbahçe'nin 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Arjantin ekibinin bu teklifi geri çevirdiği ileri sürülüyor.
FIORENTINA DA İSTİYOR
Serbest kalma maddesi 20 milyon Euro Cristian Medina ile Serie A ekibi Fiorentina da ilgileniyor.
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