TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek için arayışlara başlamıştı. Sarı lacivertliler hedeflediği ismi ise Hollanda'da buldu. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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24 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro talep eden Ajax'ın, Avrupa'dan birçok talibi bulunan başarılı futbolcu için gelen teklifleri düşük bulduğu için reddettiği de gelen haberler arasında.
Geçen sezonu kiralık olarak Belçika ekibi Antwerp'te kiralık olarak geçiren Wijndal, 44 karşılaşmada süre alıp 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
5,5 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Ajax ile kontratı 2027 yılında sona erecek.
AZ Alkmaar'ın alt yapısından yetişen 24 yaşındaki Owen Wijndal, Temmuz 2022'de 10 milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olmuştu.
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