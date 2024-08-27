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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek için arayışlara başlamıştı. Sarı lacivertliler hedeflediği ismi ise Hollanda'da buldu. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek için arayışlara başlayan Fenerbahçe, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek

Takvim'in haberine göre, Windjal için girişimlere başlayan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek

Transfer yapmak için oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olan Ajax'ın da Hollandalı sol beki satmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek

24 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro talep eden Ajax'ın, Avrupa'dan birçok talibi bulunan başarılı futbolcu için gelen teklifleri düşük bulduğu için reddettiği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek

Geçen sezonu kiralık olarak Belçika ekibi Antwerp'te kiralık olarak geçiren Wijndal, 44 karşılaşmada süre alıp 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek

5,5 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Ajax ile kontratı 2027 yılında sona erecek.

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