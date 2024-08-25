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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret

Fenerbahçe'de orta saha transferi için görüşmeler hız kazandı. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vini Souza'yı kadrosuna katmak için devreye girmişti. Kanarya'nın, Sheffield United'a önerdiği bonservis ücreti belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret

Ferdi Kadıoğlu'nun rekor bir bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret

Ferdi'den gelecek parayla ön libero ve sol bek takviyesi yapması beklenen Sarı-Lacivertlier 6 numara pozisyonu için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret

Takvim'in haberine görei Kanarya'nın Championship ekiplerinden Sheffield United'ta forma giyen Brezilyalı ön libero Vini Souza'yı gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret

3 YIL DAHA KONTRATI VAR

Ada ekibiyle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki Sambacı için 10 milyon Euro bonservis ve bonuslarında olduğu bir teklif yaptığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret

İngiliz ekibinin ise teklife henüz bir yanıt vermediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret

Geçen sezon başında Belçika ekibi Lommel'den 6 milyon Euro karşılığında Sheffield'a transfer olan Souza forma giydiği 38 maçta 1 gol atmıştı.

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