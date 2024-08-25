TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret
Fenerbahçe'de orta saha transferi için görüşmeler hız kazandı. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vini Souza'yı kadrosuna katmak için devreye girmişti. Kanarya'nın, Sheffield United'a önerdiği bonservis ücreti belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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3 YIL DAHA KONTRATI VAR
Ada ekibiyle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki Sambacı için 10 milyon Euro bonservis ve bonuslarında olduğu bir teklif yaptığı ifade edildi.
İngiliz ekibinin ise teklife henüz bir yanıt vermediği ifade ediliyor.
Geçen sezon başında Belçika ekibi Lommel'den 6 milyon Euro karşılığında Sheffield'a transfer olan Souza forma giydiği 38 maçta 1 gol atmıştı.
Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı 2027'de sona erecek.
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