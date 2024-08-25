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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'de transferde hareketlilik başladı. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte takımdan ayrılması gündeme gelen isimler de netleşti. İşte Mourinho'nun gözden çıkardığı 5 futbolcu... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 13:31 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 13:31
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...

Miguel Crespo ile vedalaşan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de NTV Spor'da yer alan habere göre 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:

Miha Zajc

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...

Emre Mor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...

Rade Krunic

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...

Luan Peres

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