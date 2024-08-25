FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor...
Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'de transferde hareketlilik başladı. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte takımdan ayrılması gündeme gelen isimler de netleşti. İşte Mourinho'nun gözden çıkardığı 5 futbolcu... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 13:31 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 13:31
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Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:
Emre Mor
Rade Krunic
Luan Peres
Ryan Kent
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