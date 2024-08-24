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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 17:55
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli futbolcular, Çaykur Rizespor müsabakasının taktiği üzerinde çalışırken, antrenmanı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde 119 saat sonra enkazdan çıkarılan sarı-lacivertli taraftar Kamilcan Ağdaş da takip etti.

Can Bartu Tesisleri'nde ağırlanan Ağdaş, sarı-lacivertli futbolculara ve teknik ekibe Rize yolculuğu öncesinde başarılar diledi.

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