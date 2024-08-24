Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Fenerbahçeli futbolcular, Çaykur Rizespor müsabakasının taktiği üzerinde çalışırken, antrenmanı 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde 119 saat sonra enkazdan çıkarılan sarı-lacivertli taraftar Kamilcan Ağdaş da takip etti.
Can Bartu Tesisleri'nde ağırlanan Ağdaş, sarı-lacivertli futbolculara ve teknik ekibe Rize yolculuğu öncesinde başarılar diledi.