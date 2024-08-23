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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında 25 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Jose Mourinho ve öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılırlarsa bir ilki başarmış olacaklar. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 10:34
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Ligin ilk haftasında kendi evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen, ikinci haftasında ise Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler için Çaykur Rizespor deplasmanında tek hedef galibiyet.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Jose Mourinho ve öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılırlarsa bir ilki başarmış olacaklar.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Çünkü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 2 Mart 2019'dan bu yana oynadığı 9 maçı da kazandı ve daha önce Karadeniz ekibini 9 maçta yenmeyi başaran Galatasaray'ın rekoruna ortak oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Sarı-lacivertliler, Jose'yle birlikte sahadan galibiyetle ayrılırsa Çaykur Rizespor'u üst üste 10 maçta yenmeyi başaran tek takım olacak ve rekor kıracak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

63 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 20 süper lig maçını kaybetmedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında da kaybetmediği takdirde; kulüp tarihinin en uzun serisini de egale edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, Nisan 1960 ve Mayıs 1961 arasında oynadığı 21 maçta yenilmemişti.

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