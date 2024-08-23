FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho rekor peşinde! 63 yıl sonra bir ilk
Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında 25 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Jose Mourinho ve öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılırlarsa bir ilki başarmış olacaklar. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Çünkü Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 2 Mart 2019'dan bu yana oynadığı 9 maçı da kazandı ve daha önce Karadeniz ekibini 9 maçta yenmeyi başaran Galatasaray'ın rekoruna ortak oldu.
Sarı-lacivertliler, Jose'yle birlikte sahadan galibiyetle ayrılırsa Çaykur Rizespor'u üst üste 10 maçta yenmeyi başaran tek takım olacak ve rekor kıracak.
63 YIL SONRA BİR İLK
Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 20 süper lig maçını kaybetmedi.
Bu karşılaşmalarda 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Sarı-lacivertliler, Rize deplasmanında da kaybetmediği takdirde; kulüp tarihinin en uzun serisini de egale edecek.
Fenerbahçe, Nisan 1960 ve Mayıs 1961 arasında oynadığı 21 maçta yenilmemişti.
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