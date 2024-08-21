İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler gündemine son olarak Ansu Fati'yi almıştı. İspanyol basını en yüksek rakamın Fenerbahçe'den geldiğini belirtti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Rotasyonu genişletmek isteyen Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim son olarak Ansu Fati'yi gündemine almıştı.
İspanyol basını Ansu Fati'nin transferiyle alakalı sıcak gelişmeyi duyurdu.
Sport, Ansu Fati'ye en fazla para ödeyecek kulübün Fenerbahçe olduğunu yazdı. 21 yaşındaki yıldız oyuncunun Türkiye'de oynayıp oynamayacağından pek emin olmadığını ve kendisine forma garantisi veren Sevilla'ya yakın olduğu belirtildi.
Barcelona'nın kiralık göndermek istediği oyuncuyla Benfica ve Wolves da ilgileniyor.
Piyasa değeri 25 milyon Euro olan genç oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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