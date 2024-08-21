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İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler gündemine son olarak Ansu Fati'yi almıştı. İspanyol basını en yüksek rakamın Fenerbahçe'den geldiğini belirtti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 20:36
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İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalarak 2 puan bırakan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler transferde ses getirecek isimlere yöneldi.

İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Kadrosuna Allan Saint-Maximin ve En-Nesyri gibi önemli yıldızları dahil eden sarı lacivertliler bir bomba daha patlatmak üzere.

İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Rotasyonu genişletmek isteyen Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim son olarak Ansu Fati'yi gündemine almıştı.

İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

İspanyol basını Ansu Fati'nin transferiyle alakalı sıcak gelişmeyi duyurdu.

İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Sport, Ansu Fati'ye en fazla para ödeyecek kulübün Fenerbahçe olduğunu yazdı. 21 yaşındaki yıldız oyuncunun Türkiye'de oynayıp oynamayacağından pek emin olmadığını ve kendisine forma garantisi veren Sevilla'ya yakın olduğu belirtildi.

İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Barcelona'nın kiralık göndermek istediği oyuncuyla Benfica ve Wolves da ilgileniyor.

İspanyollar transferi duyurdu: En yüksek rakam Fenerbahçe'den!

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan genç oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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