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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2024/25 sezonu için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde bir ayrılıh daha netleşti. Avrupa basını, yıldız oyuncunun yeni takımı için önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçeceğini ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:12
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe şu ana kadar tam 6 transfer açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

İlk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

İkinci transferini de savunma hattına yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kanarya, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sol bek ve stoper takviyeleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı transferleri de tek tek açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

İki kanat transferi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Fransız yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde de yer alan Oğuz Aydın'la ise 4 yıllık mukavele yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Kanarya, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyle Youssef En-Nesyri oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sarı-lacivertliler, transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Kanarya, 27 yaşındaki forvetle de 5 yıllık mukavele imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Sol bek ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerle de yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği isimlerden biri de Miguel Crespo...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Bu sezon hiçbir resmi maçta süre almayan Portekizli futbolcunun yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR

Portekiz basını, deneyimli orta saha oyuncusunun RAMS Başakşehir'e transfer olacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

O Jogo'da yer alan habere göre, Crespo'nun önümüzdeki günlerde turuncu-lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı ama menajerlerden bize Crespo ismi geldi. Şartları bize uyarsa ilgilenebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.

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