Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı!

En-Nesyri skorların kahramanı. Penaltı öncesinde Osayi'yi pozisyona sokan O… Szymanski'nin ortasını estetik bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen de o. Pas oyununda da var, gol noktalarında da.

Çift forvet aslında Dzeko'yu hesapların içinde tutarak, En-Nesyri'e "sen de ilk on bir oyuncusun" demenin bir başka şekli. Ve bir dejavu… Demirspor maçında rakip auta atmıştı defansın uzaklaştıramadığı topu, Romulo bu kez içeri vurdu.