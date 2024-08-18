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Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 08:38
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Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

EMRE BOL | DENEMELER-YANILMALAR!

En- Nesyri yavaş yavaş takıma ısınıyor dostlar. Eğer böyle giderse sezon sonuna kadar kimse aldığı parayı konuşamaz! Ayak içi plase yapanı gördüm de kafayla plase yapanı ilk kez görüyorum! Gerçekten harika bir golle açılışı yaptı. Zaten En- Nesyri'nin alameti farikası bu.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Kenar ortalarıyla yeterince beslersen harika bir maç başı gol ortalaması yakalayabilir. Göztepe oyunu kendi alanında kabul eden iyi bir kontra atak takımı…

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Maç başlangıcında bu planları tutmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun çift forvetle sahaya çıkması aslında rakip ceza sahasında kafa karışıklığına neden oldu. 2 farklı öne geçtikten sonra uzunca bir süre iki santrafor oyuncusuyla devam etmesi Portekizli hocanın yanlışıydı.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Oysa skoru koruma adına fazladan bir orta saha oyuncusuyla rahat bir galibiyet alabilirdi. İkinci yarının büyük bölümü bu inat dolayısıyla İzmir ekibinin kontrolünde geçti.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Livakovic'in müthiş performansı olmasa Göztepe takımın farklı galibiyet alması kaçınılmazdı. Her hafta farklı tandemle sahaya çıkmak savunma zaafiyetini beraberinde getiriyor. Neredeyse her maç Mourinho'nun yaptığı deneme yanılmalarını izliyoruz.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Artık bazı oyunculara net bir şekilde karar vermesi lazım. Yoksa Fenerbahçe taraftarı yine sıkıntılı karşılaşmalar izlemeye devam eder.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

GÜRCAN BİLGİÇ | CİDDİ MESAJ VAR

Böyle bir deplasmanda çift forvet ile başlamanın sırları var elbette. Göztepe beşli oynuyor defansta; o bölgede kafa karıştırmak –kalabalık olmak.. Ya da; Ferdi – Fred yok… Dolayısı ile rakibin ön baskısından pasla çıkmak risk olabilir. Uzun oynamak seçenek, iki uzun santrfor da pas noktası…

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

İkisi birden de olabilir. Diziliş herkesin merakı. 4-2-1-3 diyebiliriz. Üçlü forvetin arkasında Tadic. Szymanski ve İsmail iki altı numara. Bu manevra ilk yarıda 65'e 35 top hakimiyetini de getirdi Fenerbahçe'ye Mourinho döneminde bir ilk aslında.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Yine de etkili, tuttuğunu koparan bir oyun olmadı. Son altı dakikayı saymayalım. İki golün geldiği bu uzatma bölümü, Fenerbahçe'nin ofansif istatistiklerini de yukarı taşıdı.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

En-Nesyri skorların kahramanı. Penaltı öncesinde Osayi'yi pozisyona sokan O… Szymanski'nin ortasını estetik bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen de o. Pas oyununda da var, gol noktalarında da.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Çift forvet aslında Dzeko'yu hesapların içinde tutarak, En-Nesyri'e "sen de ilk on bir oyuncusun" demenin bir başka şekli. Ve bir dejavu… Demirspor maçında rakip auta atmıştı defansın uzaklaştıramadığı topu, Romulo bu kez içeri vurdu.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Jose Mourinho'nun yanlışı..."

Sezonun ilk puan kaybı uzatma dakikalarında yenilen golle geldi. Sezon matematiğinde bu goller iyi haber değildir. Sonlarda atarsan şampiyon olursun, yersen olamazsın…

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